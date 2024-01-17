"Проста елегантність": цей сучасний будинок незвичайної форми здивував усіх

Цей будинок у Нью-Джерсі виглядає так, ніби його приплюснули. Та насправді це сучасний витвір мистецтва, який сподобається не всім.

"Сучасний шедевр" розташований у невеликому містечку Гоупвелл з населенням близько 1900 осіб. Він з'явився на ринку нещодавно за 995 тисяч доларів.

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Будинок нетипової форми в безлюдному місці

Це житло з чотирма спальнями пропонує один поверх стильного житлового простору. Теперішні власники добре попрацювали над оновленням будинку, тому він в ідеальному стані. Попри ремонт, у помешканні збереглася атмосфера стилю середини 20 століття.

Інтер'єр вітальні з панорамними вікнами / Фото Realtor

Окрім спалень, у будинку є кухня, вітальня та ванна, а також критий дворик зовні із затишною відпочинковою зоною. Це створює чудовий контраст між сучасним дизайном всередині та природним середовищем.



Критий дворик для відпочинку / Фото Realtor

"Спальні такі затишні й просторі. Це дуже зручний дім для повсякденного життя, але він також може стати чудовим місцем для відпочинку на вихідні. Я думаю, що наступний покупець дійсно оцінить дизайн", – вважає агент з лістингу.

Насправді цей будинок сподобається всім, хто хоче втекти від міського життя. Адже головною перевагою житла є його розташування – повністю усамітнене безлюдне місце, що оточене лише природою.



Будинок на галявині серед лісу / Фото Realtor

До власності належить також окрема будівля для гостей, що вміщує спальню й мінікухню, а також велика комора, навіс для трьох авто і басейн просто неба.