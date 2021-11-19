Нічого зайвого: чим замінити непрактичні деталі в інтер'єрі

Середньостатистична людина витрачає в місяць 15 годин на прибирання у будинку. При цьому, існують місця, які потребують ретельнішого протирання та миття, відтак ця цифра може збільшуватися.

На щастя, сьогоднішній тренд на мінімалізм покликаний скоротити час на прибирання, зменшивши кількість поверхонь та непрактичних матеріалів. Проте в деяких дизайнах досі збереглися деталі, які накопичують пил та бруд. Розповідаємо, що це та на що замінити.

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1. Замість жалюзі на кухні – римські штори

Римські штори на кухні / Фото Pinterest

Римські штори шиють із тканини, яку можна прати, тож проблем із тим як їх чистити практично немає. До того ж їхня поверхня не так сильно накопичує на собі кухонний жир та пил.

Очистити жалюзі, які довго знаходилися у горизонтальному положенні, – це справжній виклик. Протирати доведеться кожну полоску, на що піде багато часу, а результат протримається не більше як місяць.

2. Замість плінтуса – "гола" стіна

Стіна без декору – практичний варіант / Фото Pinterest

Так, це справді естетичне рішення. Особливо у класичних інтер'єрах зі стінами, для яких обрано вишукані кольори. Утім, варто пам'ятати, що кожна деталь – це додаткове місце для збору пилу. Відповідно – додаткова енергія, затрачена на прибирання.

3. Замість фактурного кухонного фартуха – гладка поверхня

Фактурна поверхня швидко забруднюється / Фото Pinterest

Чим більше швів – тим частіше доведеться їх протирати. Якщо ви цього не хочете – оберіть більш практичний – гладкий фартух над зоною умивальника та кухонної плитки.

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4. Замість кольорового матового фасаду – дерево

Кольорові фасади часто використовуються дизайнерами в сучасних проєктах. Деякі експерти навіть називають їх трендом 2021 – 2022 року. Але якщо ми говоримо про аспект практичності – краще віддати перевагу дереву.

Річ в тім, що на матових кольорових поверхнях (особливо чорних), видно кожен відбиток пальця, кожну краплю жиру та навіть найменш помітні бризки води. Дерев'яні фасади ж навпаки – акуратно замаскують кожну випадкову пляму. Так ви зможете протирати їх якомога рідше.

5. Замість паперового – металевий плафон

Який плафон обрати / Фото Pinterest

Модні підвісні китайські ліхтарики справді красиві та ненав'язливі, а доступна ціна робить їх чудовим вибором для тих, хто хоче зекономити під час оформлення будинку. Але металевий плафон все ж простіший в очищенні – достатньо лише протерти гладку поверхню.

6. Замініть тюль на відкритий простір

Відкрите вікно "освіжить" простір / Фото Pexels

Тюль – додатковий текстиль, який (навіть, якщо ви цього не помічаєте) швидко забруднюється. Експерти сходяться на думці, що їх варто прати не рідше 2-х разів на рік, якщо це завдає вам особливих клопотів й вам комфортніше із прикритим вікном – сміливо залишайте цей елемент.

Якщо ж прання та прасування вам не до душі – відмовляйтеся від цього рішення. Тим паче сучасні інтер'єри сприяють цій ідеї.

7. Замість душової кабіни – перегородка

Перегородка у ванній / Фото Pinterest

Душові кабінки часто виходять з ладу: в них утворюються тріщини та застоюється вода. І це навіть без факту, що такий варіант вважається застарілим.

І найголовніше – це не заклик відмовлятися від ідей, які вам подобаються, а попередження, яке може вберегти вас від необдуманого кроку.