На щастя, сьогоднішній тренд на мінімалізм покликаний скоротити час на прибирання, зменшивши кількість поверхонь та непрактичних матеріалів. Проте в деяких дизайнах досі збереглися деталі, які накопичують пил та бруд. Розповідаємо, що це та на що замінити.

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1. Замість жалюзі на кухні – римські штори

Римські штори на кухні / Фото Pinterest

Римські штори шиють із тканини, яку можна прати, тож проблем із тим як їх чистити практично немає. До того ж їхня поверхня не так сильно накопичує на собі кухонний жир та пил.

Очистити жалюзі, які довго знаходилися у горизонтальному положенні, – це справжній виклик. Протирати доведеться кожну полоску, на що піде багато часу, а результат протримається не більше як місяць.

2. Замість плінтуса – "гола" стіна

Стіна без декору – практичний варіант / Фото Pinterest

Так, це справді естетичне рішення. Особливо у класичних інтер'єрах зі стінами, для яких обрано вишукані кольори. Утім, варто пам'ятати, що кожна деталь – це додаткове місце для збору пилу. Відповідно – додаткова енергія, затрачена на прибирання.

3. Замість фактурного кухонного фартуха – гладка поверхня

Фактурна поверхня швидко забруднюється / Фото Pinterest

Чим більше швів – тим частіше доведеться їх протирати. Якщо ви цього не хочете – оберіть більш практичний – гладкий фартух над зоною умивальника та кухонної плитки.

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4. Замість кольорового матового фасаду – дерево

Кольорові фасади часто використовуються дизайнерами в сучасних проєктах. Деякі експерти навіть називають їх трендом 2021 – 2022 року. Але якщо ми говоримо про аспект практичності – краще віддати перевагу дереву.

Річ в тім, що на матових кольорових поверхнях (особливо чорних), видно кожен відбиток пальця, кожну краплю жиру та навіть найменш помітні бризки води. Дерев'яні фасади ж навпаки – акуратно замаскують кожну випадкову пляму. Так ви зможете протирати їх якомога рідше.

5. Замість паперового – металевий плафон

Який плафон обрати / Фото Pinterest

Модні підвісні китайські ліхтарики справді красиві та ненав'язливі, а доступна ціна робить їх чудовим вибором для тих, хто хоче зекономити під час оформлення будинку. Але металевий плафон все ж простіший в очищенні – достатньо лише протерти гладку поверхню.

6. Замініть тюль на відкритий простір

Відкрите вікно "освіжить" простір / Фото Pexels

Тюль – додатковий текстиль, який (навіть, якщо ви цього не помічаєте) швидко забруднюється. Експерти сходяться на думці, що їх варто прати не рідше 2-х разів на рік, якщо це завдає вам особливих клопотів й вам комфортніше із прикритим вікном – сміливо залишайте цей елемент.

Якщо ж прання та прасування вам не до душі – відмовляйтеся від цього рішення. Тим паче сучасні інтер'єри сприяють цій ідеї.

7. Замість душової кабіни – перегородка

Перегородка у ванній / Фото Pinterest

Душові кабінки часто виходять з ладу: в них утворюються тріщини та застоюється вода. І це навіть без факту, що такий варіант вважається застарілим.

І найголовніше – це не заклик відмовлятися від ідей, які вам подобаються, а попередження, яке може вберегти вас від необдуманого кроку.