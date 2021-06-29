У Норвегії будують найбільшу яхту у світі з апартаментами від 11 мільйонів доларів: фото

У Норвегії будують яхту Somnio, яка стане найбільшою у світі. Її довжина складе 222 метри.

На роботу витратять 600 мільйонів доларів (16,3 мільярда гривень). Апартаменти на судні продаватимуть за ціною від 11,2 мільйона доларів (304,5 мільйона гривень).

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Що відомо про яхту

Судно складатиметься з 6 поверхів з 39 апартаментами. Вартість житла буде стартувати від 11,2 мільйона доларів (304,5 мільйона гривень). Однак купити його зможуть лише ті, хто отримає персональне запрошення. У всіх апартаментах буде своя кухня, тренажерний зал, обідні зони всередині та на терасі, бібліотека.

Власники отримають доступ до загального винного погребу та дегустаційного залу на 10 тисяч пляшок, а також зможуть користуватися барами, ресторанами та пляжним клубом з водними видами спорту. Крім того, жителям буде надано медичне обслуговування міжнародного рівня.

Яхта Somnio стане найбільшою у світі / Фото Business Insider

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За словами інвесторів, покупці отримають "інтимну атмосферу приватної яхти та можливість спілкування у динамічному суспільстві однодумців".

Будівництво ведеться в Норвегії. Спустити яхту на воду планують у 2024 році.

Стати власником апартаментів на яхті можна за 11,2 мільйона доларів / Фото Business Insider