На работу потратят 600 миллионов долларов (16,3 миллиарда гривен). Апартаменты на судне будут продавать по цене от 11,2 миллиона долларов (304,5 миллиона гривен).

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Что известно про яхту

Судно будет состоять из 6 этажей с 39 апартаментами. Стоимость жилья будет стартовать от 11,2 миллиона долларов (304,5 миллиона гривен). Однако купить его смогут только те, кто получит персональное приглашение. Во всех апартаментах будет своя кухня, тренажерный зал, обеденные зоны внутри и на террасе, библиотека.

Владельцы получат доступ к общему винному погребу и дегустационному залу на 10 тысяч бутылок, а также смогут пользоваться барами, ресторанами и пляжным клубом с водными видами спорта. Кроме того, жителям будет предоставлено медицинское обслуживание международного уровня.

Яхта Somnio станет самой большой в мире / Фото Business Insider

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По словам инвесторов, покупатели получат "интимную атмосферу частной яхты и возможность общения в динамичном сообществе единомышленников".

Строительство ведется в Норвегии. Спустить яхту на воду планируют в 2024 году.

Стать владельцем апартаментов на яхте можно за 11,2 миллиона долларов / Фото Business Insider