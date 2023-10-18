Тренд Retro Revival: як використовувати популярну тенденцію, яка переносить минуле в сьогодення

Оздоблення у вінтажному стилі повертається у світ дизайнів. У той час як деякі люди з нетерпінням чекають чогось нового, багато хто тяжіє до відродження ретро. Тренд Retro Revival точно сподобається прихильникам усього старомодного.

Якщо ви обожнюєте оригінальні речі та їхню ностальгічну привабливість, то вам варто розглянути ретро для дизайну інтер'єру. Дуже багато людей зараз прагнуть "відродити" його у своїх оселях. Така популярність зумовила виникнення нової тенденції.

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Тенденція Retro Revival: стиль 1960-х знову у ваших оселях

Оригінальний стиль "ретро" виник приблизно в 1960-х роках, коли післявоєнні дизайнери прагнули створити яскравий і сміливий проблиск "надії". Тому цей стиль створював веселу та жваву атмосферу, яка зараз потрібна багатьом людям. Власне тому й ретро знову в тренді.

Ідея тенденції Retro Revival полягає у використанні теплих, насичених кольорів, плавних ліній, багатошарових текстур і вінтажних акцентів на противагу більш традиційним приглушеним тонам із випадковими вкрапленнями сміливості й мінімальними орнаментами.



Повернення ретро в дизайн сучасних кухонь / Фото Victoria-Maria

"У більшості випадків те, що можна вважати "ретро", загалом відіграє важливу роль, оскільки ми хочемо надати нашому інтер’єру відчуття багатьох поколінь. Ми вважаємо, що люди тепер хочуть повернутися до більш "природного" інтер'єру", – кажуть дизайнери.

Якщо ви хочете використати нову ретротенденцію в дизайні, звертайте увагу на землисті тони зеленого та жовтого поряд із теракотовими, апельсиновими та червоними. Щоб оновити палітру "ретро" та додати вишуканості, використовуйте також теплі нейтральні кольори, такі як кремовий і бежевий.



Вітальня з деталями в стилі ретро / Фото Cole & Son

Абстрактні форми також є обов'язковими в цьому стилі, оскільки дизайнери експериментували з несподіваними скульптурними меблями з різноманітних тактильних матеріалів. Важливо також використовувати м'які тканини, зокрема оксамит і букле, які створюють відчуття невимушеного комфорту.