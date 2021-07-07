Найбільше документ у разі ухвалення вплине на посередників на будівельному ринку. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Норми законопроєкту №5600 не матимуть значного впливу на вартість новозбудованого житла. Маніпуляції, які гуляють інформаційним простором, пояснюються просто – ті, хто отримував надприбутки від перепродажу квартир не сплачуючи при цьому податки, з прийняттям №5600 будуть змушені їх платити,

– заявив Марченко.

За його словами, податки не мають жодного впливу на вартість житла у Києві, оскільки вона формується залежно від попиту.

Міністр наголосив, що найбільше документ стосується посередників на будівельному ринку.

За словами Марченка, нововведення не вплинуть на вартість житла / Фото Pixabay

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Норма законопроєкту №5600 щодо скасування пільги з ПДВ на операції з постачання житла на вторинному ринку взагалі не стосується фізичних осіб, які продають чи збираються продати своє житло на вторинному ринку, оскільки фізичні особи – громадяни не є платниками ПДВ. Вона стосуватиметься посередників на будівельному ринку, які нічого не створюючи, отримують шалені прибутки (обсяг доходів понад 22 мільярди гривень на рік), а до бюджету не сплачують ні ПДВ, ні податку на прибуток,

– заявив Марченко.

Він додав, що нині перше постачання нового житла оподатковується ПДВ за ставкою 20%. Виняток – нерухомість, яка будується із залученням державних коштів, а також доступне житло.

"Звільнення від ПДВ продажу житла на вторинному ринку насправді використовується у будівельній галузі в схемах мінімізації сплати податків, що існують вже багато років. Саме ці схеми ми намагаємось зруйнувати в законопроєкті №5600", – резюмував міністр фінансів.

Детальніше про законопроєкт, який за основу підтримала Верховна Рада, читайте у матеріалі.