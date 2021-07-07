Скандальний законопроєкт про нові податки на житло: міністр фінансів зробив уточнення

Законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", який парламент ухвалив за основу, не вплине на вартість житлової нерухомості.

Найбільше документ у разі ухвалення вплине на посередників на будівельному ринку. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Норми законопроєкту №5600 не матимуть значного впливу на вартість новозбудованого житла. Маніпуляції, які гуляють інформаційним простором, пояснюються просто – ті, хто отримував надприбутки від перепродажу квартир не сплачуючи при цьому податки, з прийняттям №5600 будуть змушені їх платити,

– заявив Марченко.

За його словами, податки не мають жодного впливу на вартість житла у Києві, оскільки вона формується залежно від попиту.

Міністр наголосив, що найбільше документ стосується посередників на будівельному ринку.

За словами Марченка, нововведення не вплинуть на вартість житла / Фото Pixabay

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Норма законопроєкту №5600 щодо скасування пільги з ПДВ на операції з постачання житла на вторинному ринку взагалі не стосується фізичних осіб, які продають чи збираються продати своє житло на вторинному ринку, оскільки фізичні особи – громадяни не є платниками ПДВ. Вона стосуватиметься посередників на будівельному ринку, які нічого не створюючи, отримують шалені прибутки (обсяг доходів понад 22 мільярди гривень на рік), а до бюджету не сплачують ні ПДВ, ні податку на прибуток,

– заявив Марченко.

Він додав, що нині перше постачання нового житла оподатковується ПДВ за ставкою 20%. Виняток – нерухомість, яка будується із залученням державних коштів, а також доступне житло.

"Звільнення від ПДВ продажу житла на вторинному ринку насправді використовується у будівельній галузі в схемах мінімізації сплати податків, що існують вже багато років. Саме ці схеми ми намагаємось зруйнувати в законопроєкті №5600", – резюмував міністр фінансів.

Детальніше про законопроєкт, який за основу підтримала Верховна Рада, читайте у матеріалі.