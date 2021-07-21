Однак вплине рішення і на будівельну галузь – багатьох компаній чекатиме банкрутство. Чому скандальний документ про нові податки на житло не можна ухвалювати – пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Важливо Інвестування в нерухомість в Україні: у чому особливості та де краще купувати житло

До чого призведе ухвалення документу

За словами фахівців Корпорації Нерухомості РІЕЛ, наслідки змін відчують як звичайні українці, так і будівельники. Перше, до чого потрібно готуватися, – подорожчання житла.

Від цього постраждають щонайперше пересічні українці – як ті, хто купує житло на первинному ринку, так і ті, хто розглядає "вторинку". Тому що саме на них буде покладене збільшення податкового навантаження з 5% (зараз) до 18%,

– наголосили експерти.

Президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник пояснив, що це призведе до скорочення інвестування у будівництво житла удвічі. Відповідно, удвічі знизяться обсяги будівництва та суміжних галузей.

У 10 разів може скоротитись купівельна спроможність покупців. Таким чином дійсно можна очікувати банкрутства більшості будівельних компаній на ринку України,

– зазначив він.

ЖК Оk'Land від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Цікаво Мрії про житло доведеться відкласти: як податкова ідея уряду вдарить по українцях

До чого закликали у Корпорації Нерухомості РІЕЛ

Корпорація Нерухомості РІЕЛ приєдналася до звернення колег з Конфедерації будівельників України та Федерації Європейської будівельної промисловості до урядовців, народних депутатів та президента України та закликала не ухвалювати документ у тому вигляді, в якому він є нині.

Ми очікуємо залучення професійної спільноти та експертів до обговорення та внесення відповідних змін у цей документ,

– резюмували у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖК Forward від Корпорації Нерухомості РІЕЛ​ / Фото riel