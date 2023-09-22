"Тиха розкіш", здається, є вічним трендом, але чи залишиться він надалі без жодних змін, чи, може, будуть інші версії? Дизайнери поділилися своїми прогнозами щодо тенденцій на 2024 рік.

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Підвищена розкіш

Перший тренд – нова версія "тихої розкоші" під назвою "підвищена розкіш". Для цього стилю характерні елегантні органічні, вигнуті форми в меблях для вітальні та більше декоративних елементів і візерунків.

"Вигнуті дивани та великі крісла, наприклад, оббиті текстурними тканинами, килими абстрактної та органічної форми яскравих кольорів, сучасні штори з візерунками та деталізовані шпалери. Тож все ще "тиха розкіш", але трохи багатша в дизайні та кольорах", – розповіли дизайнери.

Вітальня в стилі "підвищеної розкоші" / Фото Tala Fustok

Вабі-сабі

Концепція дизайну вабі-сабі вже починає з'являтися в дизайнах інтер'єру. Для стилю характерні органічні форми та матеріали, а також своєрідна недосконалість.

"Я думаю, що образ вабі-сабі, безумовно, буде схожим на наступний рівень "тихої розкоші" – постійне сприйняття якості, але також обійми органічних силуетів та ідеї про те, що чудовий дизайн теж еволюціонує", – ділиться дизайнерка Камілла Фішбахер.

Вітальня в стилі вабі-сабі / Фото Jake Curtis

Кураторський максималізм

"Я вважаю, що максималізм, багаті характерами інтер'єри та дофаміновий декор стануть популярними у найближчі кілька місяців", – ділиться консультантка з дизайну Елеонора Тейлор-Робертс.

Фахівчиня пояснює, що кураторський максималізм – це крок до повернення гучного максималізму.

"Люди покладатимуться на свою ексцентричність і вирішать оточувати себе предметами, кольорами та текстурами, які роблять їх щасливими. Більш сміливе вираження кольорів і візерунків, багатошарові колекції цікавих предметів – це цікавіше, ніж мінімалізм. Філософія Карлоса Мота говорить: "бежевий – це не колір", – розповіла Елеонора.

Стіни з малюнками вказують на повернення максималізму / Фото Colombe

Експериментальна розкіш

Кожен стиль називає свої правила, але хіба вони не створені для того, щоб їх порушувати? Все більше людей проявляють свою індивідуальність, створюючи дизайн у стилі "тиха розкіш". Такий тренд назвали "експериментальною розкішшю".

Дизайн з урахуванням уподобань власників / Фото Future