Наразі найкращим прикладом цього стилю є дизайн кухні, розроблений техаською студією Maria Flanigan Interiors. У цьому інтер'єрі чудово поєднуються деталі сучасного та сільського стилів, що створює позачасову атмосферу.

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Сучасний сільський стиль – новий тренд для дизайну кухонь

Попри те, що декор фермерського будинку домінував у кухонних трендах останніх років, зараз люди більш прихильні до сучасних варіантів цього стилю. Наприклад, дизайнери використовують печі з великою плитою, багато натуральних матеріалів і аксесуари з латуні, але витонченої сучасної обробки.

Затишна кухня в сучасному сільському стилі / Фото Marie Flanigan Interiors

"На кухні балансують традиції та сучасність. Як і в багатьох кухнях у сільському стилі, багато старовинних та латунних елементів є в кожному куточку. Наші майстри створили металеві шафи, обрамлені старовинною латунню з відкритими з'єднаннями та гвинтами. Старі латунні гачки та антикварна латунна стійка для каструль – це колекція власника старовинних мідних горщиків", – розповіла засновниця студії Марі Фланіган

Щоб "врівноважити" багато деталей у сільському стилі, дизайнери обрали меблі гладкої обробки та додали світлих відтінків, зокрема пофарбували стіни та стелю у м'який білий колір.

Старовинні деталі в поєднанні із сучасними / Фото Marie Flanigan Interiors

Дизайнери впевнені, що сучасний сільський стиль стане ключовим у дизайні кухонь у 2024 році. Адже він пропонує найкращі деталі з обох стилів, акцентуючи на функціональності простору.