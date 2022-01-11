Новий рекорд: скільки надходжень в держбюджет принесла оренда держмайна у 2021 році

За підсумками 2021 року, в українську держскарбницю поступило 1,62 мільярда гривень від оренди державного майна.

У Фонді держмайна зазначають, що це максимальний показник за усі роки незалежності України. Розповідаємо, що вплинуло на встановлення рекорду.

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Що сприяло встановленню рекорду

За словами Голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка встановленню абсолютного рекорду посприяла низка факторів, серед яких:

спрощена процедура оренди державних об’єктів:

надання повної інформації про об’єкти;

прозорий механізм торгів,

запровадження гнучкої системи орендних пільг для малого та середнього бізнесу.

В цілому за минулий рік ФДМ уклав 4,7 тисячі нових договорів оренди на суму у понад 542 мільйони гривень. У поточному році фонд планує запровадження повної автоматизації процесів оренди держмайна.

Отримати інформацію про доступні для оренди об‘єкти можна на сайті Фонду державного майна України.

, що раніше ми розповідали про регіони , які залучили найбільше коштів від приватизації держмайна у 2021 році.

Оригінальний текст публікації

Оренда держмайна принесла рекордні надходження в держбюджет / Фото фейсбук Фонду державного майна України

Історичне досягнення!

Минулого року нам вдалося побити рекорд надходжень від оренди державного майна. Залучені 1,62 мільярда гривень до бюджету – це максимальний показник за усі роки незалежності України!

"Перехід до прозорих аукціонів оренди та розкриття всієї інформації про доступні об‘єкти на сайті www.orenda.gov.ua дозволили суттєво підвищити ефективність використання державних активів та забезпечити рекордні надходження до держбюджету. Цьогорічний показник – 1,62 мільярда гривень, – каже Голова Фонду держмайна.