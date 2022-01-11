Новый рекорд: сколько поступлений в госбюджет принесла аренда госимущества в 2021 году
По итогам 2021 года, в украинскую госказну поступило 1,62 миллиарда гривен от аренды государственного имущества.
В Фонде госимущества отмечают, что это максимальный показатель за все годы независимости. Рассказываем, что повлияло на установку рекорда.
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Что способствовало установлению рекорда
По словам Председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, установлению абсолютного рекорда поспособствовал ряд факторов, среди которых:
- упрощенная процедура аренды государственных объектов:
- предоставление полной информации об объектах;
- прозрачный механизм торгов,
- внедрение гибкой системы арендных льгот для малого и среднего бизнеса.
В целом за прошлый год ФГИ заключил 4,7 тысячи новых договоров аренды на сумму более 542 миллионов гривен. В текущем году фонд планирует внедрение полной автоматизации процессов аренды госимущества.
Получить информацию о доступных для аренды объектах можно на сайте Фонда государственного имущества Украины.Напомним, что ранее мы рассказывали о регионах, которые привлекли больше средств от приватизации госимущества в 2021 году.
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Историческое достижение!
В прошлом году нам удалось побить рекорд поступлений от аренды государственных имуществ. Привлеченные 1,62 миллиарда гривен в бюджет – это максимальный показатель за все годы независимости Украины!
"Переход к прозрачным аукционам аренды и раскрытию всей информации о доступных объектах на сайте www.orenda.gov.ua позволили существенно повысить эффективность использования государственных активов и обеспечить рекордные поступления в госбюджет. Нынешний показатель – 1,62 миллиарда гривен", – говорит Глава Фонд госимущества.
По словам главы ФГИУ, такой результат стал возможным благодаря полному раскрытию всей информации об объектах аренды, а также прозрачному механизму торгов, что обеспечило восстановление доверия инвесторов к государству.