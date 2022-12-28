Скільки коштує оренда житла у Карпатах: новорічно-різдвяні тарифи

Карпати давно стали улюбленою локацією для святкування Нового року та різдвяного відпочинку. Однак повномасштабна війна, складна економічна ситуація та проблеми з енергопостачанням внесли свої корективи.

У попередні роки українці починали пошук житла для подобової оренди із кінця листопада – початку грудня. Зважаючи на підігрітий попит, орендодавці та готельєри традиційно підвищували цінник. Однак зараз все змінилося.

Читайте також Право власності на квартиру в новобудові: 3 кроки, які повинен здійснити девелопер

Ціни на подобову оренду в Карпатах і справді ростуть. Але тепер не через велику кількість охочих провести тут зимові канікули, а для того щоб покрити вартість пального, на якому працюють генератори. Та й самі українці не поспішають тратити солідні суми на кількаденний відпочинок.

Як розповіли експерти із порталу Karpaty.info самі власники не хочуть ризикувати, запрошуючи відпочивальників. Не всі домівки обладнані генераторами чи автономним інтернетом, а ті варіанти, які пропонують максимум зручностей, зайняті не стільки туристами, скільки переселенцями.

До того ж через нерентабельність власники садиб консервують будинки на зиму. Тож пропозиція житла у Карпатах цьогоріч особливо низька.

Сукупність цих факторів впливає і на ціни. За скільки сьогодні пропонують житло на популярних серед туристів курортах та у прикарпатських містечках – далі.

Буковель

Цьогоріч у Буковелі запрацював лише один витяг. Незначною є і кількість лижників – переважно сюди приїжджають на короткотривалий відпочинок жінки з дітьми. Середня ціна на оренду готельних номерів залишилася на торішньому рівні – 5 тисяч гривень за добу. Найдорожчий двомісний номер на курорті обійдеться в 14 тисяч гривень.



Оренда житла у Буковелі обійдеться в 5 тисяч гривень за ніч / Фото Unsplash

Орендувати приватне житло можна в середньому за 1 500 гривень. При цьому у Яремчі, Ворохті, Поляниці туристичні шале подорожчали на 20 – 30%. З особи за добу доведеться заплатити:

у Поляниці – 2 800 гривень. Найдешевший будинок коштує 950 гривень. Найдорожчі варіанти пропонують за 6 тисяч гривень. Важливо, що на новорічну ніч заброньовано 95% пропозицій, на Різдво – 70% будинків;

– 2 800 гривень. Найдешевший будинок коштує 950 гривень. Найдорожчі варіанти пропонують за 6 тисяч гривень. Важливо, що на новорічну ніч заброньовано 95% пропозицій, на Різдво – 70% будинків; у Микуличині, де на новорічно-різдвяний період заброньовано 98% пропозицій, середня ціна котеджу становить 3 тисячі гривень на добу;

де на новорічно-різдвяний період заброньовано 98% пропозицій, середня ціна котеджу становить 3 тисячі гривень на добу; у Яблуниці для оренди пропонують автономні готельні номери на чотирьох за 3 015 гривень. Однак середня ціна у селищі залишається на рівні 2 500 гривень. Цікаво, що доба у найдорожчому шале на двох дорослих обійдеться у 18 тисяч гривень;

для оренди пропонують автономні готельні номери на чотирьох за 3 015 гривень. Однак середня ціна у селищі залишається на рівні 2 500 гривень. Цікаво, що доба у найдорожчому шале на двох дорослих обійдеться у 18 тисяч гривень; у Татарові пропонують як максимально доступні будиночки за 800 гривень, так і преміум-варіанти з кількома ліжками за 19 тисяч гривень. У середньому за ніч у святковий період просять 3 тисячі гривень.

Драгобрат

Найвисокогірніший курорт України також відкрив сезон катання на лижах. У випадку відключень енергії готелі та підйомники працюватимуть від генераторів. Однак, схоже, ризик залишитися без світла високо в горах лякає туристів. Так, згідно із даними сайту Booking, на 28 грудня тут заброньовано лише 85% помешкань. Минулими роками 90% готельних номерів та будинків здавали в оренду ще у перших числах місяця.



Напередодні Нового року Драгобрат пропонує кілька цікавих варіантів для оренди / Фото Unsplash

У порівнянні із Буковелем ціни тут залишаються доступними. За номер для двох дорослих зі сніданком та вечерею просять 3 800 гривень на добу. На різдвяний період можна встигнути забронювати номер за 1 900 гривень.

​У наближеній до курорту Лазещині садиби обійдуться в середньому у 1 500 гривень. На Новий рік є кілька вільних помешкань. Більше ніж десять будинків залишилося на Різдво.

Славське

Курорт у Сколівському районі з оглядовими підйомниками пропонує дещо нижчі ціни на житло. На Новий рік зарезервовано 96% приміщень. Однак це майже не вплинуло на прайс.

Двомісний номер за новорічним тарифом коштує у середньому 1 600 гривень. Найдорожчою пропозицією є приватне шале, доба у якому обійдеться у 10 560 гривень.

Значно ширший асортимент житла пропонують на різдвяні канікули. Усього тут понад 60 пропозицій. Серед них садиби, готелі, котеджі та бази відпочинку із різним рівнем комфорту. Ціни у цей період варіюються від 1 500 – 7 500 гривень.

Мигове

Гірськолижно-туристичний курорт в районі Чернівецької області пропонує гостям 4 спуски різної складності, а також трасу для сноуборду. Вільних місць для зустрічі Нового року практично не залишилося. Поодинокі номери, що залишилися на пошуковиках, коштують в середньому 2 500 гривень.



Скільки коштує оренда житла на Новий рік та Різдво на Буковині / Фото гірськолижно-туристичний комплекс "Мигово"

Для тих, хто все ж має намір потрапити на курорт цієї зими, варто придивитися до різдвяних дат. На цей час ще залишилися люкси із видом на гори за 7 тисяч гривень та автентичні шале від 10 тисяч гривень.