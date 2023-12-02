Дизайнери інтер'єрів зізнаються, що їм вже подобається майбутній тренд. Адже цей колір додає тепла, глибини та візуальної привабливості у домі, але водночас він стриманий. Що це за відтінок і чому він стає таким популярним – розповідаємо далі.

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Світло-коричневий стане трендом у світі дизайнів

"Останні кілька років ми спостерігаємо, як люди відходять від прохолодних нейтральних інтер'єрів у білому кольорі, натомість обираючи інтер'єри, які здаються теплішими та привабливішими", – розповідає провідний дизайнер Тайсон Несс.

Додавання світліших коричневих тонів наповнює кімнати теплом, а в поєднанні з кремовим відтінком ще й створює чудовий контраст. Найголовніше те, що всі відтінки коричневого вкрай рідко виходять з моди, тобто ваш інтер'єр буде позачасовим.

Вітальня у світло-коричневих тонах / Фото Future

Окрім того, світло-коричневий є гарним нейтральним фоном для яскравих чи темних меблів та декору.

"Світло-коричневі тони створюють блискучий фон для будь-якого простору, тому що ви можете використовувати такі матеріали, як метал, дерево, тканина та різні фарби в одній кімнаті", – пояснює каліфорнійський дизайнер та засновник студії Елісон Палевскі.