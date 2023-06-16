Темно-синій більше не популярний: який відтінок його замінить в дизайні інтер'єру

Спокійний темно-синій, який використовували в декорі протягом століть, завжди був популярним. Та зараз цей колір розлюбили.

Хоча оздоблення синім кольором все ще в моді, такі ідеї кімнат, найімовірніше, втратять популярність. За результатами опитування 2022 року, інтерес до темно-синього різко впав на 43%.

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Який відтінок синього стає популярним

Насправді темно-синій ніколи не зникне – він залишиться основним кольором у дизайну інтер'єру в багатьох інтер'єрах. Однак з'являться нові свіжі кольори.

Що радять обирати дизайнери? Наприклад, лазурно-блакитний. Чимало поціновувачів дизайну обожнюють колір острівного моря та гірських озер.

Насичений темно-синій вже давно є основним в інтер'єрах, а темні чорнильні тони створюють відчуття розкоші та затишку. Проте ми спостерігаємо відродження лазурно-блакитного,

– каже провідна дизайнерка Керолайн Астон.

Акцентна стіна лазурно-блакитного відтінку / Фото Talbot Photography

Це колір, який сповіщає про літні дні та малює в уяві яскраві горизонти. Дійсно універсальний тон, яким можна "підігріти" кімнату, додавши золоті акценти. Також це ідеальний фон для елементів декору.

"Мені подобається дотримуватися правила 60-30-10. Такі кольори, як лазурно-блакитний, слід використовувати лише як 30% або 10% у кімнаті, а не 60%", – радить психолог з кольористики Таш Бредлі

Якщо ви захочете зробити лазурно-блакитний відтінок домінантним, то можете втілити цю ідею у ванній кімнаті чи пральні. Також це може бути спальня.

Ідея для спальні / Фото Barlow & Barlow