У Нью-Йорку на "вулиці мільярдерів" вирішили поселити безхатьків: спалахнув скандал

У Нью-Йорку (США) в одному з найпрестижніших та найбільш дорогих районів Манхеттена побудують притулок для безхатьків. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд штату Нью-Йорк.
Ділянку, де з'явиться установа, називають "вулицею мільярдерів". Місцеві жителі обурені змінами.
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Що відомо про притулок
Притулок для безхатченків вирішили відкрити у будівлі готелю Park Savoy, який не діє та розташований поблизу Центрального парку Нью-Йорка та п'ятизіркового готелю "Плаза". Міська влада вважає, що установа стане "багатим ресурсами притулком, якого дуже потребують жителі Нью-Йорка".
На Манхеттені з'явиться притулок для безхатченків / Фото Pixabay
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Чому спалахнув скандал
Раніше через цю ініціативу спалахнув скандал: мешканці району звернулися до суду з вимогою зупинити реалізацію проєкту. За їхніми словами, це стане загрозою для безпеки району. Будівлю готелю побудували у 1910 році. Жителі впевнені, що його не можна використовувати як житло.
Притулок для безхатьків організують на "вулиці мільйонерів" / Фото Pixabay
Через деякий час суд визнав, що будівля відповідає нормам і може стати притулком для безхатченків.
Місцеві жителі виступили проти притулку / Фото Pixabay