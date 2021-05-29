Ціна, за якою хочуть реалізувати будинок, становить 4,3 мільйона доларів (близько 118 мільйонів гривень). Як виглядає житло всередині та зовні – дивіться нижче.

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Де розташований об'єкт та що у ньому є

Незвичайний будинок розташований у місті Х'юстон (штат Техас). Його площа складає 654 квадратних метрів. В особняку є 4 спальні, 5 ванних кімнат, простора вітальня, кухня та робочий кабінет. Інтер'єр виконано у світлих відтінках, а у вітальні також є оригінальне підсвічування синього кольору.

Зовні будинок нагадує відомого персонажа кіно / Фото інстаграм zillowgonewild

У вітальні є незвичайне синє підсвічування / Фото інстаграм zillowgonewild

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Як виглядає "будинок Дарта Вейдера" / Фото інстаграм zillowgonewild