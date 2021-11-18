У Нью-Йорку продають апартаменти по сусідству з Джорджем Клуні: ціна

Квартира, яку виставили на продаж, розташована у хмарочосі за адресою 100 East 53rd Street на 18-му поверсі. Відомо, що Клуні придбав апартаменти у цьому ж будинку в жовтні 2016 року.

Щоб стати сусідами Джорджа та Амаль Клуні доведеться заплатити 5 мільйонів доларів. Рієлтори зазначають, що це єдина квартира, яка продається у цій будівлі. Розповідаємо, що відомо про елітні апартаменти.

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Серед зручностей у 100 E. 53rd St – цілодобова рецепція, бібліотека та фітнес-центр / Фото CORE

Особливості апартаментів

Кімната із панорамними вікнами / Фото CORE

Виставлена ​​на продаж квартира займає 185 квадратних метрів, висота стелі досягає трьох метрів. Згідно з лістингом, у помешканні є дві ванні кімнати, кухня та дві спальні з панорамними вікнами.

Кухня з барною стійкою / Фото CORE

Агенти з нерухомості додають, що апартаменти були спроєктовані як ідеальне місце для зустрічей із сім'єю та друзями. Ретельне планування та продуманість до деталей вилилися мінімалістичне приміщення із використанням світлих відтінків.

Одна з двох спалень / Фото CORE

Серед додаткових зручностей тут обладнано бібліотеку, спортивний зал та басейн. Також майбутні власники отримають ключ від ліфта, який веде до їхнього помешкання.

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Скандали Клуні

Басейн та тренажер / Фото CORE

Ще у 2015 році зіркова пара засвітилася у кількох скандалах, пов'язаних із нерухомістю. Зокрема, під час ремонту їхнього маєтку у Лос-Анджелесі, сусіди неодноразово скаржилися на цілодобовий шум, який тривав понад рік. Невідомо, як цей факт вплине на пошук нових мешканців Нью-йоркських апартаментів. Але, враховуючи резонанс, це може затягнути процес продажу.