Де продають найдешевші квартири в Україні: ціни дуже низькі

Після ажіотажу на початку повномасштабного вторгнення ціни на нерухомість потроху стабілізувалися. Проте є області, де квартири досі коштують дуже дешево через низку причин.

Найнижчі ціни на квартири зафіксували в областях, що неподалік від фронту, або ж там, де фіксують часті обстріли. Адже в умовах, які пропонують у цих регіонах, зможе жити не кожен.

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У яких областях продають найдешевші квартири

Найменша середня вартість однокімнатної квартири зафіксована в Миколаївській області. Там житло з одною кімнатою продають за 23 275 доларів, що на 1,2% дешевше, ніж минулого року.

На другому місці опинилася Херсонська область, де однокімнатна квартира коштує 23 627 доларів (+5%). Загалом за ціною нижчою ніж 30 тисяч гривень можна придбати квартиру в низці областей, зокрема:

у Запорізькій – 23 716 доларів (+2,8%);

у Кіровоградській – 24 124 долари (+9,5%);

у Сумській – 26 292 долари (+26,4%).

Інформація подана без урахування даних з тимчасово окупованих територій та тих, де тривають активні бої.

Варто зазначити, що порівняно дешеві квартири можна знайти і в містах з дорогою нерухомістю. Наприклад, маленька однокімнатна смартквартира в триповерховому будинку в приватному секторі Києва може коштувати близько 18 тисяч доларів. Проте за ці гроші площа житла буде близько 14 квадратів. Також може не бути централізованого опалення, водопостачання (свердловина та індивідуальне опалення натомість) тощо.