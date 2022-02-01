Чиновник зазначив, що відновлення відбуватиметься за кошти району, щось – на субвенцію із державного бюджету для депутатів-мажоритарників, а в деяких проєктах замовником виступить КМДА.

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Де заплановані ремонтні роботи

Відремонтують закинуту будівлю дитячого садочку на вулиці Попова, 7. Цього року заплановані проєктні роботи та початок реконструкції для повернення туди державного дитячого садочку. Район отримує новий освітній заклад, а місцеві жителі, нарешті, позбавляться від локації, яка була центром тяжіння для безхатченків.

Також відремонтують будівлю на вулиці Полярна, 13-А, яка стоїть закинутою вже четвертий рік. Планується її відновлення з капітальним ремонтом. Туди повернеться державний дитячий садочок №206. Зазначається, що він потрібен Мінському масиву, населення якого за останні 8 років збільшилось ледве не на 50%.

Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Також у 2022 році почнеться будівництво нового окремого 4-поверхового корпусу для середньої загальноосвітньої школи №9 на проспекті Рокоссовського, 5.