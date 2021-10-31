Обсяги збільшилися, темпи – впали до нуля: що відбувається у будівельній галузі України

У 2021 році будівельні компанії України наростили обсяг виконаних робіт у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. При цьому темпи зростання будівництва житла в Україні знизилися майже до нуля.

Про це повідомляє Держстат. Розповідаємо, як змінювався індекс будівельної продукції впродовж 3-х кварталів 2021 року.

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У порівнянні з вереснем минулого року, будівництво житлових будинків за аналогічний період зросло на 1,7%. Обсяг будівництва нежитлових об'єктів при цьому знизився на 4,4%, а за підсумками січня – вересня – на 2%. Інженерне будівництво за місяць зросло на 18%, а за 9 місяців – на 1,3%.

Індекси будівельної продукції за видами / Фото Держстат

Згідно зі статистикою, на будівельні роботи у січні – вересні 2021 року було витрачено 149,1 мільярда гривень. З них:

обсяг виробленої будівельної продукції становив 33,1%;

ремонт (капітальний та поточний) – 41,3%;

реконструкція та технічне переоснащення – 25,6%.

Індекси будівельної продукції / Фото Держстат

Найвищі темпи зростання виконаних будівельних робіт за 9 місяців 2021 року спостерігалися в Тернопільській (54,2%), Черкаській (32,8%) і Одеській (24%) областях. Найзначніше падіння показали Чернівецька (-39,1%), Закарпатська (-30%) і Кіровоградська (-27,7%) області.