Об этом сообщает Госстат. Рассказываем, как менялся индекс строительной продукции в течение 3-х кварталов 2021 года.

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По сравнению с сентябрем прошлого года, строительство жилых домов за аналогичный период выросло на 1,7%. Объем строительства нежилых объектов при этом снизился на 4,4%, а по итогам января – сентября – на 2%. Инженерное строительство за месяц выросло на 18%, а за 9 месяцев – на 1,3%.

Индексы строительной продукции по видам / Фото Госстат

Согласно статистике, на строительные работы в январе-сентябре 2021 года было израсходовано 149,1 миллиарда гривен. Из них:

объем производимой строительной продукции составил 33,1%;

ремонт (капитальный и текущий) – 41,3%;

реконструкция и техническое перевооружение – 25,6%.

Индексы строительной продукции / Фото Госстат

Самые высокие темпы роста выполненных строительных работ за 9 месяцев 2021 года наблюдались в Тернопольской (54,2%), Черкасской (32,8%) и Одесской (24%) областях. Значительное падение показали Черновицкая (-39,1%), Закарпатская (-30%) и Кировоградская (-27,7%) области.