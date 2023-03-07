Як ретельно очистити паркетну підлогу: ці засоби є у кожному домі

Паркетну підлогу треба чистити регулярно, щоб вона залишалася блискучою роками. Для цього вам не потрібно купляти хімічні засоби. Можна скористатися природними очисниками.

Найкращий спосіб очистити дерев'яну підлогу – це використовувати швабру з мікрофібри. Адже вона не пошкодить покриття, як це можуть зробити, наприклад, пилотяги. Ретельно чистити підлогу треба хоча б 1 раз на місяць.

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Як мити паркетну підлогу

Що вам знадобиться:

швабра з мікрофібри або пилосос без насадки;

дистильований білий оцет;

зубна щітка з м'якою щетиною.

Очистьте від бруду та сміття. Завжди починайте миття підлоги з очищення залишків пилу та бруду. Щоб прибрати сміття, можна використовувати віник або пилосос без насадки. Але найкращий вибір – швабра для пилу з мікрофібри. Її волокна добре притягують бруд.

Приготуйте засіб для чищення. У великому відрі або посуді змішайте 3,5 літра води з 1 склянкою дистильованого білого оцту.

Помийте. Занурте чисту швабру з мікрофібри в розчин, а тоді добре відтисніть, поки вона не стане просто вологою. Почніть миття з дальнього кута і рухайтеся до дверей, поки не приберете всю кімнату. Часто полощіть швабру. Залиште висохнути.

Тріщини в паркетній підлозі

Очистити бруд і сміття, які потрапили "в пастку", складно. Змішайте дві склянки теплої води та чверть склянки дистильованого білого оцту.

Змочіть зубну щітку в розчині та струсіть, доки вона стане вологою. Обережно прочистьте тріщини, а потім витріть сміття м'якою тканиною. Також ви можете пропилососити пилотягом з щілинною насадкою. Помийте підлогу шваброю, як зазвичай.