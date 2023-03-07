Лучший способ очистить деревянный пол – использовать швабру из микрофибры. Она ведь не повредит покрытие, как это могут сделать, например, пылетяги. Тщательно чистить пол нужно хотя бы 1 раз в месяц.

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Как мыть паркетный пол

Что вам понадобится:

швабра из микрофибры или пылесос без насадки;

дистиллированный белый уксус;

зубная щетка с мягкой щетиной.

Очистите от грязи и мусора. Всегда начинайте мытье полов с очистки остатков пыли и грязи. Чтобы убрать мусор, можно использовать веник или пылесос без насадки. Но самый лучший выбор – швабра для пыли из микрофибры. Ее волокна хорошо притягивают грязь.

Приготовьте чистящее средство. В большом ведре или посуде смешайте 3,5 литра воды с стаканом дистиллированного белого уксуса.

Вымойте. Окуньте чистую швабру из микрофибры в раствор, а затем хорошо отожмите, пока она не станет просто влажной. Начните мойку с дальнего угла и двигайтесь к двери, пока не уберете всю комнату. Часто полощите швабру. Оставьте высохнуть.

Трещины в паркетном полу

Очистить грязь и мусор, которые попали "в ловушку", сложно. Смешайте два стакана теплой воды и четверть стакана дистиллированного белого уксуса.

Смочите зубную щетку в растворе и встряхните, пока она не станет влажной. Осторожно прочистите трещины, а затем протрите мусор мягкой тканью. Также вы можете пропылесосить пылесосом с щелевой насадкой. Помойте пол шваброй, как обычно.