Однак покупця за такими умовами не знайшлося. Чому не вдалося продати скандальну колонію, пояснив директор Одеського територіального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.
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Що трапилося
Чому колонія не продалась? Коротка відповідь: тому що ніхто не подався на аукціон. І Prozorro.Продажі автоматично перенесло аукціон зі зниженою ціною – такий механізм закладено системою,
– зазначив Славський.
За його словами, невідомо, чому ніхто не подався на аукціон з продажу Південної виправної колонії №51, адже про це були поінформовані ІТ-компанії, найбільші готельєри та підприємці на туристичному ринку України, а також девелопери.
Колонію не змогли відновити після бунту засуджених / Фото Prozorro.Продажі
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Що далі
Лот планують знову виставити за тією ж ціною – 223 250 425,11 гривні. За словами Славського, це станеться вже найближчими днями.
Як виглядає скандальна виправна колонія в Одесі / Фото Prozorro.Продажі:
Що сталося в одеській колонії
- Бунт в одеській колонії стався 27 травня 2019 року: близько 200 в'язні напали на працівників установи. 13 з них отримали поранення.
- Ув'язнені підпалили автомобіль і чергову частину. Після чого вогонь поширився на більшу територію установи.
- 30 травня 2019 року колонію законсервували, а засуджених перевели до інших установ.