Однак покупця за такими умовами не знайшлося. Чому не вдалося продати скандальну колонію, пояснив директор Одеського територіального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

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Що трапилося

Чому колонія не продалась? Коротка відповідь: тому що ніхто не подався на аукціон. І Prozorro.Продажі автоматично перенесло аукціон зі зниженою ціною – такий механізм закладено системою,

– зазначив Славський.

За його словами, невідомо, чому ніхто не подався на аукціон з продажу Південної виправної колонії №51, адже про це були поінформовані ІТ-компанії, найбільші готельєри та підприємці на туристичному ринку України, а також девелопери.

Важливо! Колонія розташована в Одесі на вулиці Люстдорфська дорога, 9 – за 5 кілометрів від центру міста, за 2,5 кілометри від залізничного вокзалу та за 3 кілометри від моря. Установа складається з 73 об'єктів.

Колонію не змогли відновити після бунту засуджених / Фото Prozorro.Продажі

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Що далі

Лот планують знову виставити за тією ж ціною – 223 250 425,11 гривні. За словами Славського, це станеться вже найближчими днями.

Як виглядає скандальна виправна колонія в Одесі / Фото Prozorro.Продажі:

Що сталося в одеській колонії

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, причиною заколоту стали обшуки у засуджених. Самі ж в'язні заявили, що до інциденту призвели побиття та погані умови утримання в установі.