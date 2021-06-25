Наразі він перебуває на розгляді уряду. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

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Питання застарілого житлового фонду тривалий час залишається проблемним для всіх українських міст. Водночас чинний закон про реконструкцію застарілого житлового фонду потребує суттєвого перегляду,

– зазначила Козловська.

За її словами, у разі підтримання документ дозволить органам місцевого самоврядування розпочати комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду.

Що хочуть змінити:

рішення про реконструкцію багатоквартирного будинку буде ухвалюватися після згоди 75% власників житла;

під реконструкцію можуть підпадати не лише житлові будинки, але й об'єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

фінансові питання будуть узгоджуватися між містом, інвестором-забудовником і власником житла;

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органи державної влади та місцевого самоврядування або інвестор-забудовник будуть підшукувати будинки для тимчасового переселення мешканців кварталів, що реконструюються;

Законопроєкт передбачає можливість фінансування реконструкції кварталів застарілого житлового фонду за кошти державного та місцевих бюджетів, інвесторів-забудовників, підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, а також з інших джерел,

– наголосили у Мінрегіоні.

Застаріле житло в Україні хочуть реконструювати / Фото vgorode