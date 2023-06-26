Будинок є одним із найбільших пентхаусів країни – займає 891 квадратний метр. Житло вміщує чотири спальні та три ванні кімнати. Вартість не менш вражаюча – 30 мільйонів доларів.

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Неймовірний пентхаус на 21-му поверсі

У вартість також входить 15-метровий пейзажний басейн, гараж на шість автомобілів, винний льох із понад 5000 пляшками. Тут можна насолоджуватися приголомшливим північно-східним краєвидом на центральний діловий район Брисбена та річку, пристань Квінс, парки Південного берега тощо.

Та помешкання є унікальним не лише через ці зручності. Новий власник матиме доступ до п'ятизіркових послуг готелю: цілодобовий консьєрж, обслуговування номерів, паркування автомобіля працівниками та прибирання.

"Немає справді нічого схожого з таким рівнем обслуговування, зручностями і розташуванням, як пентхаус Emporium", – сказав агент Філіп Ренд.

Пентхаус дуже розкішний, хоча інтер'єр стриманий / Фото Realestate

Серед архітектурних особливостей – подвійні вхідні двері ручної роботи з американського дуба, кілька житлових зон та панорамні вікна від підлоги до стелі, що виходять на масивну, залиту сонцем терасу.

Головний люкс вміщує велику гардеробну та розкішну ванну кімнату. Також тут є кухня, офіс та більярдна. Агент з нерухомості розповів, що вже отримав багато дзвінків стосовно житла. Потенційні покупці були не лише з Австралії, а й із Сінгапуру, Гонконгу та США.