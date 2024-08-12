Курорт Вароша колись був одним із найрозкішніших у Європі. Його доля кардинально змінилась буквально в один день – 20 липня 1974 року. Турецька армія вдерлась у північну частину острова у відповідь на спробу державного перевороту, і місцеві змушені були тікати.

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Курорт перетворився на пустку

Близько 180 тисяч греків-кіпріотів переселилися з острова, в тому числі 15 тисяч жителів Вароші. З того часу курорт і досі залишається містом-привидом. Колись жваві вулиці заростають травою, а готелі, будинки та магазини просто занепадають.

Саме у Вароші розташований перший у світі 7-зірковий готель з назвою "Золоті піски". Він мав навіть власну мінізалізничну колію для перевезення гостей. Після вторгнення його одразу закрили.

Покинутий курорт на Кіпрі / Фото EPA

У сезон курорт приймав близько 10 тисяч туристів, а в 1973 році його населення становило 25 тисяч осіб. Зараз сюди також їдуть люди, але тільки для того, щоб роздивитися квартал, який застряг у часі.

Певні частини міста з часом почали відкривати. Тепер це туристичний напрямок з екскурсіями, електричними велосипедами та кав'ярнями,

– розповів професор одного з кіпрських університетів Губерт Фаустманн.

За офіційною статистикою, протягом останніх чотирьох років покинуте місто відвідало понад 1,8 мільйона мандрівників. Курорт посів перше місце в переліку "темних" туристичних центрів.