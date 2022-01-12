Офіс Черчилля та штаб-квартира з "бондіани": скільки коштують апартаменти у відомій будівлі

На ринку нерухомості Великої Британії уклали одну з найдорожчих угод. Мільярдер, який вирішив приховати свою особу, придбав двоповерховий пентхаус у будівлі колишнього військового відомства.

Пентхаус розташований у Вайтголлі – урядовому кварталі Лондона, між будівлею Британського Парламенту у Вестмінстері та Трафальгарською площею. Що ще відомо про особливості споруди – далі.

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Історія відомої нерухомості

Пентхаус розташований у Вайтголлі / Фото Daily Mail

Будівля була побудована 1906 року і служила офісом Вінстона Черчілля з 1919 по 1921 рік.

Під час обох світових війн будівля стала базою для інших політиків, а у 1983 році пентхаус став справжньою "зіркою" фільмів про Джеймса Бонда. Вперше він з'явився на екрані у фільмі "Восьминіг", потім у фільмах "Вид на смерть" та "Ліцензія на вбивство". Відому нерухомість також було видно на задньому плані, коли Деніел Крейг стояв на даху сусідньої будівлі у фільмі 2012 року "Координати Скайфолл".

Широкі коридори всередині споруди / Фото Daily Mail

На будівництво будівлі для колишнього військового відомства свого часу пішло 25 мільйонів цеглин. Будівля також відома своїми неймовірними за довжиною коридорами у чотири кілометри.

Найдорожча нерухомість у Великій Британії

Відома вежа / Фото Daily Mail

Зараз відому нерухомість продали за 54,4 мільйона доларів (40 мільйонів фунтів). За даними The Times, анонімний мільярдер заплатив понад 15 тисяч доларів за 0,10 метрів, купивши двоповерхові апартаменти за рекордну для Лондона суму.

Однак це вже не перша угода, яка входить в історію. Так, у 2014 році будинок викупили у міністерства оборони британсько-індійські мільярдери брати Хіндуджа. Угода коштувала їм 475 мільйонів доларів. Брати перетворили будинок на мегакомплекс з готелем на 120 номерів, 11 ресторанами та 85 приватними апартаментами.

Тераса в апартаментах / Фото Daily Mail

Плани, схвалені Вестмінстерською радою, показують, що резиденція з чотирма спальнями розташована на площі 320 "квадратів" та включає культову триповерхову північну вежу будівлі.