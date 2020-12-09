Спальня – місце, в якому панує особлива атмосфера. Але відбувається це за умови правильного розподілу кольорів і відтінків.

Який колір є найбільшзатребуваним в оформленні спальні, розповіла керівниця дизайн-студії Illiashenko-design Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.

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Одна з головних кімнат у будинку або квартирі – спальня. Місце, де ви відпочиваєте, набираєтесь сил і можете сховатися від усього світу. Тому затишок і комфорт цього простору має бути на висоті, – зазначила Ільяшенко.

Вона пояснила, що затишок і комфорт у спальні залежать від кількох складових. До них відносяться: колір стін, освітлення, меблі і декоративні елементи.

Пастельні відтінки у спальні налаштують на якісний відпочинок / Фото mirdizajna

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На фізичний і емоційний відпочинок допоможуть налаштуватися м'які відтінки як світлих, так і темних кольорів. У той же час у спальні краще уникати кислотних відтінків – вони, за словами дизайнерки інтер'єру, можуть стати подразником.

Психологи рекомендують у спальні використовувати спокійні пастельні тони, які допомагають розслабитися після трудового дня і відновити витрачену енергію.

Існує і конкретний колір, який лідирує у всіх опитуваннях і рейтингах – бежевий та його відтінки, – резюмувала Поліна Ільяшенко.