Палітра кольорів – рішення, від якого залежить сприйняття інтер'єру, комфорт проживання і настрій власників в цілому.

Які колірні поєднання завжди будуть актуальні в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає Нерухомість 24.

Цікаво Палітра кольорів у маленькій вітальні: 3 кращих поєднання

Чорний та білий

Це класичне поєднання – завжди в моді, і відмінно вписується в будь-якому житлі і в будь-якому стилі. Білий займає більшу частину – це стіни, стеля, габаритні меблі. Далі – справа за чорним, він бере на себе 30% приміщення. Головне – красива комбінація, без перебору, а щоб інтер'єр був теплішим, додайте трохи дерева або ж інші базові відтінки (бежевий, сірий, коричневий).

Чорний і білий – класика в інтер'єрі / Фото trizio

Синій і білий

Будь-який відтінок білого кольору відмінно "дружить" з різними тонами синього. Зверніть увагу на кобальтовий відтінок або індиго. Подібні поєднання зроблять інтер'єр глибоким і ненав'язливим. Пам'ятайте: основним виступає білий, а ось синій може стати головним акцентом. Щоб "розбавити" інтер'єр, додайте трохи жовтого або помаранчевого. Це можуть бути подушки, пледи, штори.

До синього відмінно підійдуть жовті або помаранчеві акценти / Фото design-homes

Читайте Як самостійно зробити дизайнерську вітальню: 3 цікавих ідеї

Сірий та рожевий

Два холодних відтінки дарують гарне поєднання в інтер'єрі. Основним візьміть сірий, а ось відтіночним – рожевий. Пам'ятайте, що насиченість кольорів має важливе значення. Сірий може бути як дуже світлим, так і теплим, а ось рожевий не повинен бути дуже яскравим. Щоб додати інтер'єру "родзинку", додайте пару яскравих теплих відтінків.

Приглушений рожевий стильно виглядає в інтер'єрі / Фото dizainexpert