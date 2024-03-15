Після скарг сусідів: що знайшли під час огляду покинутого будинку, де дуже давно ніхто не жив

Сусіди звернулися до місцевої влади, щоб поскаржитися на стан трикімнатного будинку в англійському місті Страуд. Коли працівники служби охорони навколишнього середовища ввійшли всередину, то були шоковані.

Працівники оглянули будинок і зрозуміли, що його стан – це наслідки багаторічної недбалості. Місцева влада намагалася зв'язатися з власником, але він відмовився співпрацювати. Та це ще не кінець історії.

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У кімнатах проросла папороть

Оскільки власник відмовився співпрацювати, справу передали до окружного суду. Згідно з рішенням, будинок треба було продати.



Папороть в одній з кімнат / Фото SWNS

Для того, щоб житло стало придатним для проживання, всередині треба зробити капітальний ремонт. Найбільше дослідників здивувала папороть, яка проросла у вітальні та коридорі через надмірну вологість.

В окрузі відчувається дефіцит житла, тому ми зробимо все можливе, щоб заохотити купляти порожні старі будинки, які треба буде повернути в експлуатацію. Представники пропонують новим власникам безвідсоткову позику на порожні будинки в розмірі до 15 000 фунтів стерлінгів на ремонт і реконструкцію,

– каже агент з продажу.



"Озеленений" будинок / Фото SWNS

Цікаво, що на лютневому засіданні Комітету з питань житла члени погодили запровадити премію міського податку на вторинні будинки та розширити поточну винагороду на нерухомість, яка пустує від 2 до 5 років з квітня 2025 року. Таким чином місцева влада намагається заохотити до відновлення старих будинків, що підлягають введенню в експлуатацію.