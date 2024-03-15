Работники осмотрели дом и поняли, что его состояние – это последствия многолетней халатности. Местные власти пытались связаться с владельцем, но он отказался сотрудничать. Но это еще не конец истории.

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В комнатах пророс папоротник

Поскольку владелец отказался сотрудничать, дело передали в окружной суд. Согласно решению, дом надо было продать.



Папоротник в одной из комнат / Фото SWNS

Для того, чтобы жилье стало пригодным для проживания, внутри надо сделать капитальный ремонт. Больше всего исследователей удивил папоротник, который пророс в гостиной и коридоре из-за чрезмерной влажности.

В округе ощущается дефицит жилья, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы поощрить покупать пустые старые дома, которые надо будет вернуть в эксплуатацию. Представители предлагают новым владельцам беспроцентную ссуду на пустые дома в размере до 15 000 фунтов стерлингов на ремонт и реконструкцию,

– говорит агент по продажам.



"Озелененный" дом / Фото SWNS

Интересно, что на февральском заседании Комитета по вопросам жилья члены согласовали ввести премию городского налога на вторичные дома и расширить текущее вознаграждение на недвижимость, которая пустует от 2 до 5 лет с апреля 2025 года. Таким образом местные власти пытаются поощрить к восстановлению старых домов, подлежащих вводу в эксплуатацию.