Три предмети на кухні, які вже треба давно оновити: не ігноруйте це

У наших домівках є сотні речей, які ми купуємо один раз і забуваємо їх періодично замінювати. Проте деякі предмети на кухні потребують регулярного оновлення, особливл якщо вони пов'язані з приготуванням їжі.

Зрештою, покращити вигляд кухні – це не одразу замінити шафи та змінити планування. Оновлення кількох девайсів чи посуду також дуже багато вирішує. Обов'язково замініть ці три предмети на кухні, якщо досі цього не робили або ж це було дуже давно.

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Ножі

"Інвестиції в найкращі кухонні ножі не лише полегшують нарізання овочів і приготування обіду. Це також турбота про власну безпеку", – каже професійний шеф-кухар Тіффані Свон.

Вам не потрібно купувати дорогий набір шеф-кухаря за великі кошти. Достатньо, щоб ножі були гострими і зручними.

Що стосується догляду, то ножі треба завжди мити вручну й ніколи не класти в посудомийну машину. Високі температури, хімічні речовини та тиск посудомийки затуплюють гострі краї. Шеф-кухарі заточують свої ножі приблизно 1 раз на тиждень і віддають їх на професійне заточування 1 раз на рік.

Обробні дошки

Навіть якщо ви навчитеся правильно доглядати за дерев'яними обробними дошками, вони все одно з часом зіпсуються. Обробні дошки треба замінювати кожні кілька років, щоб їжа, яку ви нарізаєте, не вбирала бруд і поганий запах.

Якщо ви користуєтеся пластиковими дошками, то "негайно припиніть", наголошують фахівці. Коли ви нарізаєте продукти, то заглиблюєтеся в цей матеріал ножем, і переносите залишки пластику в їжу.

Дерево – найкращий матеріал для кухонних дощок / Фото Pexels

Кухонні ваги

"Старі аналогові кухонні ваги та мірні чашки корисні, але вони не такі хороші, як сучасні цифрові. Ця проста інвестиція не тільки полегшує приготування їжі, але й може покращити смак став – ви почнете додавати точну кількість інгредієнтів", – кажуть професійні кухарі.

Найкраще обирати грамові ваги, які вимірюють з точністю до десятої грама і мають місткість щонайменше п'ять кілограмів. Ви зможете точно зважити миску, наповнену борошном.