В конце концов, улучшить вид кухни – это не сразу заменить шкафы и изменить планировку. Обновление нескольких девайсов или посуды также очень много решает. Обязательно замените эти три предмета на кухне, если до сих пор этого не делали или это было очень давно.

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Ножи

"Инвестиции в лучшие кухонные ножи не только облегчают нарезку овощей и приготовления обеда. Это также забота о собственной безопасности", – говорит профессиональный шеф-повар Тиффани Свон.

Вам не нужно покупать дорогой набор шеф-повара за большие деньги. Достаточно, чтобы ножи были острыми и удобными.

Что касается ухода, то ножи надо всегда мыть вручную и никогда не класть в посудомоечную машину. Высокие температуры, химические вещества и давление посудомойки затупляют острые края. Шеф-повара затачивают свои ножи примерно 1 раз в неделю и отдают их на профессиональную заточку 1 раз в год.

Разделочные доски

Даже если вы научитесь правильно ухаживать за деревянными разделочными досками, они все равно со временем испортятся. Разделочные доски надо заменять каждые несколько лет, чтобы еда, которую вы нарезаете, не впитывала грязь и плохой запах.

Если вы пользуетесь пластиковыми досками, то "немедленно прекратите", отмечают специалисты. Когда вы нарезаете продукты, то углубляетесь в этот материал ножом, и переносите остатки пластика в пищу.

Дерево – лучший материал для кухонных досок / Фото Pexels

Кухонные весы

"Старые аналоговые кухонные весы и мерные чашки полезны, но они не так хороши, как современные цифровые. Эта простая инвестиция не только облегчает приготовление пищи, но и может улучшить вкус стал – вы начнете добавлять точное количество ингредиентов", – говорят профессиональные повара.

Лучше всего выбирать граммовые весы, которые измеряют с точностью до десятой грамма и имеют вместимость не менее пяти килограммов. Вы сможете точно взвесить миску, наполненную мукой.