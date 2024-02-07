Житло описують як "новозбудований котеджик з дуже красивим краєвидом". Вартість оренди становить 2 тисячі гривень на добу, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані з огошення на OLX.

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Сучасний будиночок для відпочинку в горах

Котедж буде гарним місцем для відпочинку сім'ї чи маленької компанії. Усередині є лише одна кімната, де облаштували чотири спальні місця та кухонний куточок. Окремо облаштували ванну кімнату з душем, а також є балкон з відпочинковою зоною. Загальна площа будиночка – всього 35 квадратних метрів.

Варто зазначити, що дизайн інтер'єру простий, але водночас стильний та елегантний. У ньому немає нічого зайвого.

Котедж з новим ремонтом / Фото OLX

У вартість оренди входить користування кухонною технікою та інтернетом. За потреби можна скористатися генератором. Довкола помешкання є велика гарна територія, де можна кататися на санках і тюбах. Орендувати будиночок можна мінімум на два дні.

Скільки коштує придбати котедж на горі Погар

У Славському також можна придбати оселю в унікальному місці на горі. Зокрема, є один варіант будинка, що розташований на Погарі. Загальна площа двоповерхового житла становить 70 квадратних метрів. Усередині є дві спальні, кухня-вітальня та ванна кімната.

Вартість такого будинку становить 138 тисяч доларів. Він розрахований на комфорне проживання максимум 4 дорослих.