Відпочинок у горах: де і за скільки можна орендувати будинок в Карпатах

Оренда будинків в горах у літній період завжди мала достатньо високий попит серед українців. Цей рік не є винятком – на час відпустки люди активно орендують житло в Карпатах.

У популярних туристичних селах і селищах традиційно пропонують багато варіантів житла. Аналітики OLX розповіли, скільки там коштує місячна оренда будинку, передає Нерухомість 24.

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Які ціни в туристичних карпатських селах і селищах

Якщо комусь достатньо відпочити в лісі чи біля річки, то звиклим відвідувати Українські Карпати цього замало. Кількість пропозицій та вартість оренди лише підтверджує високий попит.

Зі зрозумілих причин, акцент на подобовій та помісячній оренді житла для відпочинку влітку змістився на захід України. Як і у попередні роки, традиційними місцями для відпочинку є Українські Карпати,

– коментує керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук.

Одним із найпривабливіших місць для відпочивальників, де гори тільки починаються, є Східниця. Винайняти будинок тут коштує близько 17,5 тисячі на місяць. Таунхаус в Східниці коштує в середньому 33,5 тисячі, а котедж – 67 тисяч гривень.

Будинок в популярному селищі Славське можна орендувати за 17 – 25 тисяч гривень, а котедж – за 27 тисяч. Є і дешевші пропозиції. Наприклад, винайняти частину житла коштує 10 тисяч.

Дешевші варіанти в менш популярних місцях

У відомому, але не надто популярному містечку Сколе є кілька пропозицій про довготривалу оренду. Середня ціна будинку там становить 10 тисяч гривень на місяць.

У невеликих гірських селах, наприклад Орів і Плав'я, ціни ще нижчі. Там будинок чи котедж пропонують за ціною від трьох до п'яти з половиною тисяч на місяць.