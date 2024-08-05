В популярных туристических селах и поселках традиционно предлагают много вариантов жилья. Аналитики OLX рассказали, сколько там стоит месячная аренда дома, передает Недвижимость 24.

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Какие цены в туристических карпатских селах и поселках

Если кому-то достаточно отдохнуть в лесу или у реки, то привыкшим посещать Украинские Карпаты этого мало. Количество предложений и стоимость аренды только подтверждает высокий спрос.

По понятным причинам, акцент на посуточной и помесячной аренде жилья для отдыха летом сместился на запад Украины. Как и в предыдущие годы, традиционными местами для отдыха являются Украинские Карпаты,

– комментирует руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук.

Одним из самых привлекательных мест для отдыхающих, где горы только начинаются, является Сходница. Снять дом здесь стоит около 17,5 тысяч в месяц. Таунхаус в Сходнице стоит в среднем 33,5 тысячи, а коттедж – 67 тысяч гривен.

Дом в популярном поселке Славское можно арендовать за 17 – 25 тысяч гривен, а коттедж – за 27 тысяч. Есть и более дешевые предложения. Например, снять часть жилья стоит 10 тысяч.

Более дешевые варианты в менее популярных местах

В известном, но не слишком популярном городке Сколе есть несколько предложений о долгосрочной аренде. Средняя цена дома там составляет 10 тысяч гривен в месяц.

В небольших горных селах, например Орив и Плавья, цены еще ниже. Там дом или коттедж предлагают по цене от трех до пяти с половиной тысяч в месяц.