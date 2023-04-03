Як змінились ціни на оренду квартир у Києві: дані за останній місяць

За останній місяць ціни на оренду квартир у Києві змінилися. Винаймати житло в столиці стало дешевше.

Вартість оренди столичної нерухомості знизилася із середніх 12 025 гривень до 11 500 гривень. За останні 6 місяців ціни впали ще більше – на понад 1 000 гривень.

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Яка ціна на оренду квартир зараз

Однокімнатні квартири здають переважно за 8 000 гривень. Орендувати 2-кімнатну квартиру в Києві можна в середньому за 10 200 гривень. Квартири з трьома кімнатами найчастіше здають по 15 200 гривень.

З 28 лютого по 30 березня ціна на оренду знизилася на 4,37%.

Ціни на оренду квартир у Києві / Інфографіка Київ Info

Зараз Київ перебуває на третьому місці за вартістю оренди квартир. Ціна висока у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у прифронтових областях: