Як змінились ціни на оренду квартир у Києві: дані за останній місяць
Джерело:Finance.ua
За останній місяць ціни на оренду квартир у Києві змінилися. Винаймати житло в столиці стало дешевше.
Вартість оренди столичної нерухомості знизилася із середніх 12 025 гривень до 11 500 гривень. За останні 6 місяців ціни впали ще більше – на понад 1 000 гривень.
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Яка ціна на оренду квартир зараз
Однокімнатні квартири здають переважно за 8 000 гривень. Орендувати 2-кімнатну квартиру в Києві можна в середньому за 10 200 гривень. Квартири з трьома кімнатами найчастіше здають по 15 200 гривень.
З 28 лютого по 30 березня ціна на оренду знизилася на 4,37%.
Зараз Київ перебуває на третьому місці за вартістю оренди квартир. Ціна висока у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у прифронтових областях:
- Херсонській (2 905 гривень);
- Запорізькій (2 862 гривень);
- Сумській (2 687 гривень).