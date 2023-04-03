Стоимость аренды столичной недвижимости снизилась со средних 12 025 гривен до 11 500 гривен. За последние 6 месяцев цены упали еще больше – более чем на 1 000 гривен.

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Какая цена на аренду квартир сейчас

Однокомнатные квартиры сдают преимущественно за 8000 гривен. Арендовать 2-х комнатную квартиру в Киеве можно в среднем за 10 200 гривен. Квартиры с тремя комнатами чаще всего сдают по 15 200 гривен.

С 28 февраля по 30 марта цена аренды снизилась на 4,37%.

Цены на аренду квартир в Киеве / Инфографика Киев Info

В настоящее время Киев находится на третьем месте по стоимости аренды квартир. Цена высока в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в прифронтовых областях: