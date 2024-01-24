У якому місті України найвищі ціни на оренду квартир: актуальні дані

Коли мовиться про найвищі ціни на оренду квартир, то багатьом на думку одразу спадає Київ. Проте насправді лідером за вартістю є інше місто.

Орендувати однокімнатну квартиру найдорожче у Львові, про що свідчить статистика спеціалізованого сайту про нерухомість ЛУН. Наразі середня ціна винайму однокімнатної квартири у Львові становить 15 600 гривень.

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Як змінилася вартість оренди квартир у Львові

Зараз середні ціни на оренду у Львові такі:

1-кімнатні – 15 600 гривень, що на 4,6% більше ніж в грудні;

2-кімнатні – 16 000 гривень, що на 2,9% більше ніж в грудні;

3-кімнатні – 17 000 гривень, що на 1% менше ніж в грудні.

Оренда б'є нові рекорди в безпечних регіонах через внутрішню міграцію. Попит на оренду не перестає зростати, що вказує на міграційні процеси в Україні. Серпень 2023 року був рекордним щодо інтересу до оренди квартир за всю історію спостережень. Безсумнівними лідерами тут є Львів та Ужгород,

– каже експерт з нерухомості ЛУН Денис Суділковський.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення ціни були набагато нижчі. Наприклад, у грудні 2021 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становила 9 000 гривень.

У яких районах Рівного найбільше купують квартири

Найбільший попит як у місті, так і в області має вторинне житло. Тому ціни з початку повномасштабного вторгнення на цьому ринку зросли на 20%.

Найактивніше купують житло в центрі Рівного та в мікрорайоні Ювілейний – по 13,5% від продажу. Також попит мають квартири в мікрорайоні На Щасливому – 12% продажів. Популярним є район Чайки, де добре розвинена інфраструктура.