Рівне займає п'яте місце серед регіонів за зростанням цін та продажу нерухомості. Про це розповіла сертифікована рієлторка, голова Рівненського регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості Наталія Пристопчук.

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Ціни на вторинному ринку зросли на 20%

У 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, на ринку нерухомості спостерігався застій, але ненадовго. Вже у березні як у місто, так і в область, почали приїжджати переселенці з Київщини, які винаймали житло. Продаж нерухомості відновився у травні 2022 року, тобто через три місяці.

Найбільший попит на Рівненщині має вторинне житло, тому ціни з початку повномасштабного вторгнення на цьому ринку зросли на 20%.

Вторинний ринок трішки випереджає, бо нижча ціна. У західних регіонах ціни зросли суттєво, у нас більш спокійне становище. Ринок оренди дуже активний і попит перевищує пропозицію. Зараз на першому місці безпека, люди намагаються купувати нерухомість у малоповерховій забудові. Активно купують у приватних секторах, тому що там безпечніше,

– розповіла Наталія Пристопчук.

Зараз усе більше людей купують ділянки поблизу обласного центру, наприклад, у Костополі, Здолбунові, Квасилові.

"Є великий попит на заміську нерухомість, з'явився інтерес до будинків та земельних ділянок. Є приклад рівнян, які продали квартири й купили будинки в селах. За цих два роки ми працюємо і по оренді житла в області. Наприклад, ніколи не здавали в Сарнах, тепер маємо там об'єкти. Попит на будинки з земельними ділянками набагато більший, але це дорого. Багато продали будинків у Корецькому районі, де ми не продавали до початку повномасштабного вторгнення", – зазначила фахівчиня.

Що стосується самого міста Рівне, то найактивніше там купують житло в центрі та в мікрорайоні Ювілейний – по 13,5% від продажу. Також попит мають квартири в мікрорайоні На Щасливому – 12% продажів. Популярним є район Чайки, де добре розвинена інфраструктура.

Як війна вплинула на ринок житла в Запоріжжі

З початку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі також зріс попит на вторинне житло й на оренду квартир загалом. Відтак на цих ринках зросли й ціни.

На Правому березі Дніпра збільшився попит на оренду й купівлю житла, водночас на Лівому – почастішав продаж нерухомості. Якщо в мирний час гарну однокімнатну квартиру можна було винаймати за 3000 – 3500 гривень, то зараз це коштує 5000 – 7000 гривень.