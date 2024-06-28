Найдорожче житло в Європі: 10 міст, де орендувати квартиру можна хіба "на всі гроші"

У європейських містах продовжують зростати ціни на житло, хоча не так інтенсивно, як торік. Дізнайтеся, що змінилося на ринку оренди в Європі, та де винаймати квартиру буде найдорожче.

Міжнародний індекс HousingAnywhere проаналізував коливання цін протягом першого кварталу 2014 року. Найперше потенційних орендарів цікавили кімнати, квартири з 1 – 3 спальнями та квартири-студії.

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10 міст з найвищими цінами на оренду в Європі

Традиційно до рейтингу входять Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт. Аналітики кажуть, що цей факт свідчить про проблеми з доступністю житла в Нідерландах і Німеччині.

Серед усіх міст у першій десятці ціни на всі типи нерухомості знизилися лише в Мюнхені. Хоча Амстердам залишається найдорожчим містом для оренди серед усіх 28 проаналізованих міст, ціни на квартири-студії в цьому місті незначно знизилися – на 0,6%,

– вказано у звіті.

Амстердам і Рим посідають перше та друге місця в списку. У 2024-му ціни на оренду квартир там зросли лише на 0,1% і 2,6% в порівнянні з минулим роком.

Список найдорожчих квартир у Європі / Аналітика HousingAnywhere

Є міста, де вартість оренди суттєво знизилася, але вони продовжують входити в десятку найдорожчих. Наприклад, у Лісабоні житло подешевшало на 21,1%. Це місто посідає 9 сходинку із середньою вартістю в 1700 євро за апартаменти.

Також до рейтингу міст із найдорожчою орендою ввійшли Роттердам, Мілан та Гамбурґ.