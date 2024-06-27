У Києві пропозиція на первинці скоротилась на 23%. За даними статистики, такого низького показника не було навіть у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

Зверніть увагу Квадрат за донат: ЛУН і РІЕЛ розіграють квартиру за внесок до фонду "Повернись живим"

Такий низький показник вперше за кілька років

Перед повномасштабним вторгненням почали будувати 19 тисяч нових квартир. Уже у 2023-му кількість скоротилася до 14 тисяч квартир. Та протягом першого кварталу цього року обсяг будівництва ще менший – лише 9 884 квартири.

Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва від початку повномасштабного вторгнення скоротився на 23%. А протягом першого кварталу 2024-го в столиці почали будувати всього 1,5 тисячі нових квартир.

Варто зазначити, що лише в 60% житлових комплексів, де продають квартири, тривають будівельні роботи тою чи іншою мірою. Здебільшого девелопери добудовують та розпродають об'єкти, які почали до 2022 року. Нові ж будівництва не починають.

Експерти прогнозують, що показник скорочення наявного обсягу квартир на первинному ринку в найближчі 1 – 2 роки сягне 40%.

У якому місті найбільше зросли ціни на вторинці

В Івано-Франківську спостерігається найбільше підвищення цін серед великих міст України – аж на 12%. Таке значне зростання за пів року робить його лідером у списку.

Цікаво, що у Львові ціни на вторинне житло підвищилися на 6%, а в Києві – всього +2%. Ці міста посіли друге та третє місця.