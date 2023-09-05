Гаряча вода входить у вартість проживання. Однак душ і окрема ванна кімната розташовані за межами квартири. Орендарям потрібно буде ходити в ці приміщення у коридор.

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Квартира ну дуже крихітна

Однокімнатна квартира розташована в Таффнелл-парку Крейфорда в Лондоні. У помешканні є двоспальне ліжко, яке, на жаль, займає більшу частину житлового простору. Матрац ледь не впирається у маленьку кухонну зону – до неї залишається кілька сантиметрів.

Кухонним куточком назвали раковину, духовку та мікрохвильову піч. На жаль, там немає місця для повнорозмірного холодильника. Однак між матрацом і "кухнею" можна помістити невеликий столик та один стілець.

При цьому немає місця для пральної машини, хоча мешканці мають можливість скористатися спільною пральні на території. І їм доведеться обійтися гардеробом і набором ящиків, які блокують парадний вхід. Проте плата за опалення та гарячу воду включена у вартість оренди.



У квартирі лише одна крихітна кімната / Фото Jam Press

В оголошенні зазначають: "Ми пропонуємо цю мебльовану студію на першому поверсі з власним душем на Crayford Road, Tufnell Park за 1200 фунтів".

Також вказано, що квартира розташована в гарному місці та менш ніж за 10 хвилин ходьби від магазинів, кафе, тренажерного залу, кінотеатру, станції метро тощо. У вартість входить користування спільною пральною, опалення та гаряча вода.