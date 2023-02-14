Вважаю такі кроки мародерськими, – мер Львова про захмарні ціни на оренду житла

Згідно з даними Держстату, у 2022 році вартість оренди житла на Львівщині зросла на 111,5% – з 5 191 до 10 977 гривень. Наразі в місті та області спостерігається вирівнювання цін, однак в плані винайму житла за регіоном закріпився статус одного із найдорожчих в Україні.

Чим зумовлене таке подорожчання та якою була реакція влади розповів у новому інтерв'ю мер Львова Андрій Садовий.

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Чим спричинене подорожчання оренди житла у Львові

З початком великої війни Львів став притулком для українців з різних регіонів країни. Через місто пройшло більш як 5 мільйонів громадян. Частина із них осіла на заході, інша – переткнула кордон. Львів намагався максимально сприяти адаптації новоприбулих українців. Як пригадує міський голова Андрій Садовий, практично у кожного львів'янина вдома жили люди з інших регіонів України. А власники квартир та готелі в перші тижні повномасштабної війни знижували ціни на 30 – 40%.

Попри зазначену допомогу містян, не варто списувати з рахунків економічний фактор. З кінця лютого – початку березня попит на житло суттєво виріс. Відповідно – злетіла вартість. Окремі власники, розуміючи, що зараз можливо заробити навіть на квартирах без особливих зручностей, почали штучно завищувати ціни. Садовий наголошує, що у Львові житло ніколи не було дешевим, а стосовно окремих випадків, де ціна була захмарною, проводилися внутрішні розслідування.

Стосовно дій, які ми назвали мародерством, по кожному кейсу почали таке внутрішнє розслідування і деякі кейси були, була проведена профілактична розмова з людьми, вони просили вибачення, а деякі кейси – це було накручування ситуації,

– пояснює міський голова Львова.

Пояснюючи ріст цін Садовий пригадує, як злетіла вартість оренди в Давосі, коли там проходив міжнародний форум.

Ми жили за дві години від Давосу, тому що вартість житла в самому Давосі зросла на 200% під час проведення форуму,

– зазначив він.

Він не відкидає і людський фактор та наголошує, що під час перших тижнів та місяців повномасштабного вторгнення багато хто виносив з дому останнє та намагався допомогти, проте були й ті, хто хотів нажитися.

Бог їм суддя, я вважаю такі кроки мародерськими, якщо хтось хоче заробити кошти на війні,

– підсумував Садовий.

Що стосується питання житла для переселенців, Садовий повідомив, що наразі в місті будується житло, розраховане на 700 осіб. Тут житимуть ті, хто проходить реабілітацію. Він підкреслив, що цей проєкт підтримується Європейськи союзом.