Для тих, хто лише розпочинає самостійні пошуки житла, розповідаємо як функціонує винайм в Польщі, де краще шукати квартиру та на що насамперед звертати увагу.
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На яких сайтах шукати житло
Найвідомішими сайтами для пошуку житла є:
- OLX.pl. Інтерфейс польської версії нічим не відрізняються від української. Як і у нас, тут можна знайти житло від власників та за допомогою рієлторів. Щоб почати пошук, слід вибрати у фільтрі бажану ціну, місто, район, кількість кімнат.
- Otodom.pl. На сайті в стрічці зверху оберіть рубрику "Mieszkania" або "Pokoje", залежно від потреби. В другій колонці зазначте "Na wynajem". Далі треба вибрати локалізацію.
Дізнайтеся, до якого воєводства належить місто, в якому ви плануєте оселитися / Фото Unsplash
Як вибрати локалізацію, шукаючи житло онлайн
На сторінках з пошуку житла треба спочатку зазначити województwo, тобто область, в якій розташоване місто, в якому ви плануєте орендувати помешкання. Загалом, Польща поділена на 16 таких воєводств.
- Такі міста як Варшава, Радом, Плоцьк, Сведліце, Лєгіоньово входять до мазовецького воєводства (województwa mazowieckiego).
- До поморського (województwa pomorskiego) належать Гданськ, Гдиня, Сопот, Слупськ.
- Краків розташований у малопольському воєводстві.
- Перемишль та Ряшів – в підкарпатському тощо.
Тож для початку варто дізнатись, до якого воєводства належить місто, в якому ви плануєте оселитися. Також завдяки цьому можна знайти дешевше житло, адже чим далі від головного міста області, тим квартири дешевші. Тому тим, хто працює віддалено варто переглянути пропозиції у менших містах. До прикладу, квартира в Радомі коштуватиме менше, ніж у Варшаві.
На що варто звертати увагу, вибираючи помешкання
Меблі
Серед пропозицій є багато порожніх квартир. Тож якщо ви не плануєте купувати меблі, краще звернути увагу на цей нюанс. Важливо й те, що з більшою ймовірністю мебльованою буде кімната, а не ціла квартира.
Агенції
Пошук житла через агенції є дорожчим, оскільки треба буде оплатити послуги посередника. Якщо на світлинах помешкань додано водяний знак, а в описі біля номера телефону зазначена назва компанії, будьте готові переплатити.
Якщо ж оголошення подаватиметься як "prywatne", або буде вказано, що квартира здається "bezpośrednie", житло ви зніматимете безпосередньо у власників.
Світлини житла та його детальний опис
Світлин має бути приблизно стільки ж, скільки й кімнат у помешканні. Якщо ви шукаєте тільки кімнату в багатокімнатній квартирі, то крім фотографій головного предмету оренди мають бути зображення спільних приміщень, тобто ванни та кухні.
Ціна оренди житла у Польщі
Найчастіше ціна за житло подається без czynszu, тож його вказують окремо. Чинш – це оплата в житловий кооператив. Ці гроші йдуть на освітлення будинку, ремонтні роботи, ліфт, прибирання під‘їздів та вивіз сміття. Проте варто звертати увагу, чи ця оплата вже врахована в ціну, бо може трапитись так, що оренда за місяць коштуватиме прийнятну для вас ціну, однак не міститиме в собі чинш, а він подекуди може сягати 700 і більше злотих.
Комунальні платежі
Оплата за комунальні послуги звучить як оплата за "media". На особу в середньому виходить 100 – 150 злотих за місяць.
Чинш може сягати 700 і більше злотих / Фото Unsplash
Завдаток
Завдаток, або польською "kaucja" найчастіше становить суму оплати найму за місяць. Це певний гарантійний платіж, який ви отримаєте назад, якщо нічого не пошкодите в помешканні. Інакше власники можуть відрахувати від завдатку витрати за збитки і повернути вам меншу кауцію.
Термін попередження про виїзд з квартири/кімнати
Період, за який ви маєте повідомити власників, що збираєтеся виїхати з квартири, називається "okres wypiwiedzenia". Дуже часто він становить місяць. Тобто, якщо ви плануєте з‘їхати з квартири, про це треба попередити заздалегідь. Інакше вам можуть не повернути кауцію. Умови оренди житла у Польщі
Оренда на означений час (ma czars oznaczony) найчастіше такий договір укладається на 1 – 2 роки. Перевага полягає в тому, що ви стабільно матимете житло впродовж зазначеного терміну, однак розірвати його й виїхати раніше можна буде лише за вказаних в документі умов.
На невизначений термін (na czas nieoznaczony) не передбачає кінцевої дати, а термін сповіщення власника/ці про зміну житла найчастіше складатиме 3 місяці, тож за 90 днів до розірвання договору ви маєте попередити про це орендодавця.
Оказіональна оренда (wynajem okazjonalny). В такій умові орендар повинен вказати адресу помешкання проживання в разі розірвання угоди. Тобто власник іншого житла повинен нотаріально завірити, що прийме вас до себе за умови виселення. Крім того, власники матимуть право в односторонньому порядку розірвати угоду, якщо ви не будете виконувати власних зобов’язань.