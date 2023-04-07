Найдорожча оренда житла в Лас-Вегасі: яка вартість мегаособняка в пустелі

Мегаособняк серед пустелі в Лас-Вегасі став найдорожчим на ринку оренди. Площа будинку становить близько 1400 квадратних метрів.

Особняк можна винаймати за 100 тисяч доларів на місяць. Він вміщує сім спалень та одинадцять ванних кімнат. У будинку багато панорамних вікон, тому з кожної кімнати чудово видно вулицю.

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У будинку є все

Особняк оснащений всім, що тільки можна уявити. Тут є тренажерний зал, тенісний і спортивний корти, які повністю освітлені для нічних ігор, критий баскетбольний майданчик, кінотеатр і боулінг. Для лінивого відпочинку є басейн і спа-центр, а також кілька барів з вином.

Ігрова кімната для боулінгу / Фото The Agency

Будинок розташований на висоті понад 30 метрів над приватним полем для гольфу. Окрім численних спалень та ванн, особняк вміщує велику кухню та окрему терасу з барбекю.

Розкішна вітальня з панорамними вікнами / Фото The Agency

На даху можна організовувати вечірки, а гараж може вмістити близько 18 машин. В оголошенні зазначають, що під час будівництва особняка, обмежень у бюджеті не було. Тому він створений з "усього найкращого".



В будинку є кілька барів з вином / Фото The Agency