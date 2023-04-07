Особняк можно снимать за 100 тысяч долларов в месяц. Он включает семь спален и одиннадцать ванных комнат. В доме много панорамных окон, поэтому из каждой комнаты прекрасно видна улица.

Обратите внимание Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения

В доме есть все

Особняк оснащен всем, что только можно вообразить. Здесь есть тренажерный зал, теннисный и спортивный корты, полностью освещенные для ночных игр, крытый баскетбольная площадка, кинотеатр и боулинг. Для ленивого отдыха есть бассейн и спа-центр, а также несколько баров с вином.

Игровая комната для боулинга / Фото The Agency

Дом расположен на высоте более 30 метров над частным полем для гольфа. Кроме многочисленных спален и ванн, особняк вмещает большую кухню и отдельную террасу с барбекю.

Роскошная гостиная с панорамными окнами / Фото The Agency

На крыше можно организовывать вечеринки, а гараж может вместить около 18 машин. В объявлении отмечают, что во время строительства особняка ограничений в бюджете не было. Поэтому он создан из "всего лучшего".



В доме есть несколько баров с вином / Фото The Agency